Bashkimi kërkon fitore sonte në Rahovec 

Xhiroja e 23-të në elitën e basketbollit kosovar do të përmbyllet sonte me përballjen mes Rahovecit 029 dhe Bashkimit, që zhvillohet nga ora 19:30, raporton PrizrenPress.

Rahovecasit e presin këtë sfidë nga pozita e fundit në tabelë, me bilanc prej shtatë fitoresh dhe 15 humbjesh, duke synuar rikthimin te rezultatet pozitive në këtë fazë të kampionatit.

Në anën tjetër, prizrenasit po kalojnë një sezon shumë të mirë dhe aktualisht renditen në vendin e dytë me 15 fitore dhe shtatë humbje, bilanc i kundërt me kundërshtarin e kësaj mbrëmjeje.

Për Bashkimin, kjo ndeshje është një mundësi e mirë për të vazhduar me ritmin e fitoreve dhe për të forcuar pozitën në garën për play-off, ndërsa Rahoveci do të kërkojë të shfrytëzojë përparësinë e terrenit vendas për të befasuar një nga skuadrat më në formë të kampionatit./PrizrenPress.com/

