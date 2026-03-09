8.3 C
Prizren
E hënë, 9 Mars, 2026
type here...

Sport

Malisheva ia thellon krizën Prishtinës, e mposht në ‘Liman Gegaj’

By admin

Malisheva ka shënuar fitore bindëse ndaj Prishtinës, në kuadër të xhiros së 23-të në Superligën e Kosovës.

Vendasit ishin dukshëm më të mirë për të fituar me rezultat 3-0, sfidë ku Prishtina ishte edhe me një lojtar më pak shkaku i kartonit të kuq të Ardian Limanit.

Etnik Brruti realizoi nga pika e bardhë për ta zhbllokuar epërsinë pas 27 minutave lojë.

Situata u vështirësua kur Limani u ndëshkua me karton të kuq shkaku i një ndërhyrje brenda zonës (32’), ku gjyqtari edhe akordoi penallti.

Ishte Laurent Xhylani që këtë herë realizoi nga pika e bardhë për ta dyfishuar epërsinë (33’).

Malisheva vazhdoi të dominojë në posedim derisa Xhylani realizoi sërish për ta vulosur fitoren (73’).

Malisheva me këtë fitore shkon në kuotën e 37 pikëve, aq sa ka Prishtina në vendin e tretë në tabelë./Telegrafi/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vazhdojnë kërkimet për gjetjen e Alush Kastratit i zhdukur nga 7 marsi
Next article
Llapi fiton ndaj Ballkanit

Më Shumë

Sport

Superliga në aksion me super ndeshje

ProCredit Superliga e Kosovës në basketboll rikthehet në aksion me shumë ndeshje interesante. Derbi i kësaj jave zhvillohet ndërmjet rivalëve të vjetër të basketbollit të...
Fokus

Liria falënderon Prizrenin për mbështetjen masive

FC Liria ka falënderuar qytetarët e Prizrenit dhe tifozët për përkrahjen e jashtëzakonshme në ndeshjen e fundit, ku stadiumi ishte i mbushur me mbi...

Gjenden mbetje eshtërore në Rahovec, dyshohet për person të zhdukur nga lufta

Verifikohet respektimi i afatit tremujor për veturat me targa të huaja

Gjendet mjet shpërthyes në një oborr në Rahovec

Sot 7 Marsi, Dita e Mësuesit

Goli i anuluar që ndezi polemikën: Liria kundër vendimit të VAR-it në derbin me Vushtrrinë

U përfol si kandidat për president, deklarohet Andin Hoti: Kjo është hajgare!

Temperatura pranverore edhe gjatë javës së ardhshme në Kosovë

Kontrolle të shtuara ndaj transportuesve në Prizren, gjoba deri në 600 euro

Prizreni pret derbin e madh: Liria sfidon lideren Vushtrria

48 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Përballje interesante sonte në Rahovec

Qytetarja nga Suhareka gjen 300 euro dhe i dorëzon në polici

Nis ndërtimi i murit me kalldrëm përgjatë Lumbardhit në Prizren

39 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne