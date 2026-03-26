10.3 C
Prizren
E enjte, 26 Mars, 2026
type here...

FokusSiguri

I moshuari gjendet pa shenja jete në rrugë në Prizren – Policia kërkon ndihmë për identifikim

By admin

Policia e Kosovës ka kërkuar ndihmën e qytetarëve për identifikimin e një burri të moshuar, rreth 70 vjeç, i cili është gjetur pa shenja jete në rrugën “Edit Durham” në Prizren.

Sipas njoftimit të PK-së thuhet se rreth orës 11:36, autoritetet kanë pranuar informacion për një person të shtrirë në rrugë pa shenja jete, gjë që është konfirmuar edhe nga ekipi i urgjencës.

“Në vendin e ngjarjes kanë dalë menjëherë patrullat policore, njësia e hetuesisë si dhe ekipi i krim-teknikës, në zonën pranë banesave të ish-TMK-së”, thuhet në njoftim.

Sipas të dhënave fillestare, viktima është një mashkull i moshuar, ende i paidentifikuar. Mjekët e Urgjencës kanë konstatuar se ai kishte ndërruar jetë të paktën 2 deri në 3 orë para mbërritjes së tyre, ndërsa në trup nuk janë vërejtur shenja dhune.

“Në vendin e ngjarjes po ashtu kanë dalë edhe hetuesit rajonalë, të cilët, në konsultim me prokurorin e shtetit, e kanë iniciuar rastin si “hetim i vdekjes”. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë për ekzaminime të mëtejshme”, thuhet në njoftimin e Policisë.

Policia e Kosovës apelon tek qytetarët që, nëse kanë ndonjë informacion që mund të ndihmojë në identifikimin e viktimës, të lajmërohen në stacionin më të afërt policor ose përmes numrit 192./PrizrenPress com/

Previous article
Gjendet pa shenja jete një person në Prizren

Më Shumë

Lajme

Ministria e Mbrojtjes mbajti takim në Prizren për rekrutimin në FSK

Ministria e Mbrojtjes ka organizuar në Prizren një takim informues për të rinjtë në kuadër të fushatës për rekrutimin e ushtarëve në Forcën e...
Fokus

Besimtarët në Prizren falin Bajramin me plisa në kokë

Një grup besimtarësh myslimanë në Prizren kanë zgjedhur një mënyrë të veçantë për ta falur Namazin e Fitër Bajramit në xhaminë Osmani R.A. në...

Tradita e Bajramit në Prizren, flet Valon Ibrahimi

Selmanaj përcjell urimet për Fitër Bajram nga KBI e Prizrenit

Sot 27 vjet nga ndërhyrja e NATO-s, lufta dhe liria e Kosovës

Shpallje të pavlefshme nga Kenan Idrizaj

E dhimbshme, ky është i riu që vdiq sot në një aksident trafiku në Prizren

Latifi përkujton 49 martirët e Brestocit në 27-vjetorin e rënies

Aksidentet me fatalitet në Prizren, nis task-forca për sigurinë në trafik

Moti sot me temperatura deri në 12 gradë Celsius

Brenda 24 orëve ndodhën 42 aksidente në trafik, policia shqiptoi 807 dënime

Donacion i ri për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore në Rahovec

Gjendet pa shenja jete një person në Prizren

43 aksidente trafiku  brenda 24 orëve në Kosovë

Shënohet Dita Botërore e Tuberkulozës në Prizren, 66 raste të regjistruara në vitin 2025

Vdekjet në vendin e punës, ndërtimtaria mbetet sektori më i rrezikshëm

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne