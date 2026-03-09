8.3 C
Kulture

Ndahet nga jeta legjenda e Woodstock-ut, Country Joe McDonald

Bota e muzikës humbi një ikonë. Në moshën 84-vjeçare ka ndërruar jetë Joe McDonald, i njohur si Country Joe McDonald, këngëtar, kompozitor dhe simbol i muzikës protestuese të viteve 60. Ai ndërroi jetë më 7 mars për shkak të komplikacioneve nga Parkinsoni, njoftoi bashkëshortja e tij, Kathy.

McDonald u bë i famshëm si frontmeni i grupit Country Joe and the Fish dhe krijuesi i këngës kult “I Feel Like I’m Fixin’ to Die Rag”, himn i kundërshtimit ndaj Luftës në Vietnam, dhe performanca e tij e paharrueshme në Woodstock 1969 mbetet një moment historik i muzikës dhe kulturës.

Trashëgimia e tij shtrihet përtej notave muzikore: ai frymëzoi breza të tërë artistësh dhe aktivistësh, duke u bërë një zë i fuqishëm i kulturës së protestës dhe i lëvizjes counterculture.

Ai la pas bashkëshorten, pesë fëmijë dhe nipër e mbesa, duke lënë një ndikim të pashlyeshëm në muzikën rock dhe në historinë e kulturës moderne./PrizrenPress.com/

