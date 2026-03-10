13.4 C
Prizren
E martë, 10 Mars, 2026
LajmeSiguri

Arrestohet një person në Prizren, ishte në kërkim për vrasje të rëndë nga viti 2014

By admin

Policia ka arrestuar në Prizren një nga personat më të kërkuar nga drejtësia kosovare, A. P., i dyshuar për vrasjen e rëndë të H. M., ngjarje që kishte ndodhur në vitin 2014.

Sipas informacioneve nga burime të afërta me hetimin, A. P. kishte qenë në arrati që nga koha e kryerjes së krimit, duke i shmangur për vite me radhë organeve të rendit dhe drejtësisë.

Pas një periudhe të gjatë kërkimesh, autoritetet kanë arritur ta lokalizojnë dhe arrestojnë në Prizren, duke i dhënë fund arratisë që kishte zgjatur mbi një dekadë.

I dyshuari pritet të dërgohet para organeve të drejtësisë për procedurat e mëtejshme, ndërsa rasti i vrasjes së vitit 2014 mbetet ndër ngjarjet e rënda kriminale që kishin mbetur pa epilog për vite të tëra./Sinjali

