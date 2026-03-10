Arrestohet në Prizren një i kërkuar për vrasje, kishte qenë në arrati prej vitesh

Policia e Kosovës ka arrestuar një person të kërkuar për disa vepra penale, përfshirë edhe vrasjen, i cili kishte qenë në arrati për disa vite.
Sipas njoftimit të policisë, më 9 mars 2026 rreth orës 22:30, patrulla e Stacionit Policor në Prizren, pas një pune të vazhdueshme hetimore, ka arritur ta lokalizojë dhe ta arrestojë të dyshuarin me inicialet A.P., 37 vjeç, nga fshati Velezhë i Prizrenit.
Policia bën të ditur se ndaj tij ekzistonin urdhër-arreste nga gjykata për disa vepra penale, përkatësisht për “Vrasje”, “Shkaktim të rrezikut të përgjithshëm” dhe “Mbajtje, posedim dhe kontroll të paautorizuar të armës”.
“Pas arrestimit, më 10 mars 2026, i dyshuari është dërguar në Prokurorinë Speciale për vazhdimin e procedurave të mëtejshme ligjore”, thuhet në njoftimin e PK-së.
Sipas policisë, rasti i vrasjes ka ndodhur në vitin 2015. I dyshuari kryesor për këtë rast është arrestuar dhe dënuar më herët nga gjykata, ndërsa A.P. ishte gjithashtu një nga të dyshuarit dhe kishte qëndruar në arrati për disa vite.
“Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar në identifikimin, lokalizimin dhe arrestimin e personave të kërkuar, veçanërisht atyre të dyshuar për vepra penale të rënda, duke garantuar sigurinë dhe rendin publik”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/