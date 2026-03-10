10.1 C
Tirana pret Bashkimin në Ligën Unike për femra

Në kuadër të Ligës Unike Femrat, java e ardhshme sjell një përballje të rëndësishme ndërmjet Tiranës dhe Bashkimit.

Ndeshja zhvillohet në Pallatin e Sportit “Farie Hoti” në Tiranë, me fillim në 17:00, raporton PrizrenPress.

Bashkimi aktualisht ndodhet në vendin e dytë në renditje me 7 fitore dhe 2 humbje, duke treguar formë të qëndrueshme gjatë sezonit. Tirana, nga ana tjetër, ndodhet në vendin e katërt me 4 fitore dhe 5 humbje, dhe synon ta shfrytëzojë përparësinë e fushës vendase për të marrë një fitore të rëndësishme.

Kjo ndeshje pritet të jetë një duel emocionues, ku të dyja skuadrat do të kërkojnë pikët e plota për të përmirësuar pozitat në renditje dhe për të mbajtur ritmin në garën e përbashkët mes klubeve të Kosovës dhe Shqipërisë./PrizrenPress.com/

