10.1 C
Prizren
E martë, 10 Mars, 2026
type here...

Kulture

“Sulmi i Shqiponjave” – reflektim vizual mbi Lidhjen Shqiptare të Prizrenit

By admin

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren njofton se piktura e mjeshtrit Esat Valla, me titull “Sulmi i Shqiponjave”, përbën një reflektim të fuqishëm vizual mbi periudhën historike të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit.

Sipas QRTK-së, përmes një kompozimi dinamik, artisti arrin të shpërfaqë dramën dhe qëndresën e një epoke përcaktuese për trashëgiminë tonë kombëtare.

Në këtë pikturë, Valla përshkruan përplasjen mes dy forcave antagoniste: në anën e djathtë shfaqet një shtazë e egër si simbol i pushtuesit, e cila tenton të asgjësojë dokumentin e Lidhjes, ndërsa në anën e majtë, shqiponja e plagosur por e pamposhtur merr rolin e mbrojtëses së ideologëve dhe figurave si Ymer Prizreni, Sylejman Vokshi, Haxhi Zeka, Ismail Qemali dhe Pashko Vasa, duke simbolizuar sakrificën për liri.

QRTK Prizren bën të ditur se kjo vepër gjendet në sektorin e Galerisë së Arteve, brenda Kompleksit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit./PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Lëndohen katër policë gjatë arrestimit të një 45-vjeçari në Suharekë
Next article
Bashkimi fiton bindshëm në Tiranë

Më Shumë

Fokus

Prizreni plaifikon zgjerimin e ndriçimit publik nëpër lagje e fshatra

Drejtori i Shërbimeve Publike në Komunën e Prizrenit, Islam Ukaj, ka bërë të ditur se po punohet për zgjerimin e ndriçimit publik nëpër lagjet...
Fokus

Banorët e lagjes “Ortakoll” në Prizren në qendër të nismës për përmirësimin e hapësirave publike

Organizata “EC Ma Ndryshe” ka filluar zbatimin e një nisme të re të quajtur “One Wish For My Street” (“Një dëshirë për rrugën time”),...

Ndahet nga jeta legjenda e Woodstock-ut, Country Joe McDonald

Gashi: Kurti me vetëdije e çoi vendin drejt zgjedhjeve, kishte shumë kandidatë për president

Pensionohet gjyqtari Hashim Çollaku

Sonte në Prizren, Bashkimi përballet me Vëllaznimin

Prizren/ Dorëzohet në polici një i dënuar me mbi 6 vite burg efektiv

Ora e parë mësimore në shkollat e Kosovës sot i kushtohet Epopesë së UÇK-së

Moti sot kryesisht me diell, temperaturat deri në 17°C

Rexhepi pavarësisht dekretit: Vazhdoj të jem nënkryetare Kuvendi

Gjenden mbetje eshtërore në Rahovec, dyshohet për person të zhdukur nga lufta

President nga populli, Abrashi: Janë krijuar rrethanat që ta shtyjmë përpara këtë proces

Osmani: Kam dekretuar shpërndarjen e Kuvendit, vendi shkon në zgjedhje

Lirohet zyrtari kryesor zgjedhor në Prizren që u arrestua për falsifikim të votave

Homazhe në Landovicë për 28-vjetorin e “Epopesë së UÇK-së”

Verifikohet respektimi i afatit tremujor për veturat me targa të huaja

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne