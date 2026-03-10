5.2 C
Donacion nga diaspora për shkollën “17 Shkurti” në Shirokë

By admin

Një mërgimtar nga fshati Leshan i Komunës së Suharekës ka dhuruar një donacion në vlerë prej 2 mijë euro për përmirësimin e kushteve në një shkollë të kësaj komune.

Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, ka bërë të ditur se mërgimtari Jemin Kryeziu ka dhuruar këtë shumë për inventarin e sallës së mësimdhënësve në ShFMU “17 Shkurti” në fshatin Shirokë.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

“Mërgimtari Jemin Kryeziu nga Leshani ka dhuruar një donacion në vlerë prej 2000 euro për inventarin e sallës së mësimdhënësve në ShFMU ‘17 Shkurti’ në Shirokë”, ka shkruar Muharremaj.

“E falënderojmë sinqerisht Jeminin dhe të gjithë mërgimtarët tanë, që gjithmonë mendojnë për vendlindjen dhe kontribuojnë për zhvillimin e arsimit dhe komunitetit tonë”, ka theksuar Muharremaj.

