14.8 C
Prizren
E mërkurë, 11 Mars, 2026
type here...

Sport

Ylli pret Apoloninë

By admin

Golden Eagle Ylli do të përballet me Apoloninë në kuadër të xhiros së gjashtë të Ligës Unike të Meshkujve, në një ndeshje të rëndësishme për garën drejt Final 4, raporton PrizrenPress.

Skuadra therandase ka aktualisht dy fitore dhe dy humbje, ndërsa ekipi nga Fieri ka dy fitore dhe një humbje. Në përballjen e parë të zhvilluar në Fier, Ylli kishte triumfuar me rezultat 61:71.

Takimi do të zhvillohet të mërkurën nga ora 19:30, ku të dyja skuadrat synojnë fitoren për të mbajtur gjallë shpresat për kualifikim në fazën finale të garës./PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Zhdukja e Alush Kastratit – operacion kërkimi me dronë, qen dhe vullnetarë
Next article
Diskutohet zhvillimi i Arsimit Dual Profesional në Suharekë

Më Shumë

Sport

Drini i Bardhë ndan pikët me Flamurtarin

Drini i Bardhë ka marrë një pikë në transfertë, pasi barazoi 2:2 me Flamurtarin në ndeshjen e zhvilluar në Prishtinë, në kuadër të garave...
Fokus

Vushtrria fiton derbin e madh ndaj Lirisë në Prizren

Në një ndeshje që mbajti stadiumin “Përparim Thaçi” në tension të vazhdueshëm, Vushtrria arriti të fitojë derbin ndaj Lirisë me rezultatin 1-0. Golin e vetëm...

Arrestohet një person në Prizren, ishte në kërkim për vrasje të rëndë nga viti 2014

Çmimet e derivateve në Kosovë,dizeli deri 1.60 euro, benzina deri 1.39 euro

Fshati që pret

Dy afrime të reja te Drini i Bardhë

Prizreni pret derbin e madh: Liria sfidon lideren Vushtrria

Totaj kujton intelektualin prizrenas Xhemil Doda në 50-vjetorin e ndarjes nga jeta

Rriten temperaturat në prag të fundjavës, e premtja me diell

Derbi sonte në Suharekë

Zyrtare: Glauk Konjufca, kandidat për president

Kërcënohen punëtorët e “Hidroregjionit Jugor” në Prizren

Ish-zëvendësministri Hoxha: Kosova është në krah të SHBA-së, s’ka vend për panik se mund të ketë sulme

Lirohet zyrtari kryesor zgjedhor në Prizren që u arrestua për falsifikim të votave

Prizreni mban mbledhje solemne për Epopenë e UÇK-së, nderohet sakrifica e familjes Jashari

Prizreni plaifikon zgjerimin e ndriçimit publik nëpër lagje e fshatra

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne