Prizren, përkujtohet 27-vjetori i Betejës heroike të Jeshkovës

Në përkujtim të 27-vjetorit të Betejës së Jeshkovës, zyrtarë të ekzekutivit dhe përfaqësues komunalë, së bashku me përfaqësues të organizatave të dala nga lufta e UÇK-së, familjarë të dëshmorëve dhe qytetarë, bënë sot homazhe dhe vendosën kurora lulesh në Varrezat e Dëshmorëve në Landovicë, si dhe te lapidari dhe varrezat e dëshmorëve e martirëve në fshatin Jeshkovë.
Me këtë rast u nderuan dhe u kujtuan me respekt e krenari 21 dëshmorët që ranë në këtë betejë të lavdishme të UÇK-së, duke dhënë jetën për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.
Lavdi e përjetshme dëshmorëve të atdheut!
