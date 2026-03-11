10.7 C
Arrestohet Gjesti, dyshohet për armëmbajtje pa leje

Këngëtari Besart Kelmendi, i njohur për publikun si Gjesti, është arrestuar të mërkurën në Prishtinë, nën dyshimin për veprën penale “armëmbajtje pa leje”.

Sipas Policisë, rasti ka ndodhur rreth orës 15:00 në rrugën “Mehmet Isahi” në kryeqytet. Pas arrestimit, i dyshuari është shoqëruar për intervistim.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Lidhur me rastin, zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana, ka bërë të ditur se ndaj Kelmendit është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh, në koordinim me Prokurorin e Shtetit.

“Sot, rreth orës 15:00, në rrugën ‘Mehmet Isahi’ në Prishtinë, Policia ka arrestuar një person të dyshuar për armëmbajtje pa leje. I dyshuari është intervistuar dhe në koordinim me Prokurorin e Shtetit, është dërguar në mbajtje për 48 orë”, ka thënë ai.

