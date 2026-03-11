10.7 C
Policia në Prizren shton kontrollet për rripin e sigurimit

Njësitë policore të NJRTRR në Prizren kanë intensifikuar kontrollet në terren për përdorimin e rripit të sigurimit, në kuadër të Planit Operativ “Roadpol – Mars 2026”.

Sipas Policisë, aktivitetet kanë nisur më 9 mars dhe do të vazhdojnë deri më 15 mars, me fokus kontrollimin e ngasësve për respektimin e përdorimit të rripit të sigurimit, si një masë e rëndësishme për mbrojtjen e jetës dhe rritjen e sigurisë në komunikacion.

Policia thekson se përmes këtyre kontrolleve synohet rritja e ndërgjegjësimit dhe disiplinës së pjesëmarrësve në trafik, si dhe ulja e numrit të aksidenteve rrugore.

“Apelojmë tek qytetarët që të respektojnë rregullat e komunikacionit dhe të përdorin gjithmonë rripin e sigurimit, pasi siguria në rrugë është përgjegjësi e përbashkët”, thuhet në njoftimin e Policisë./PrizrenPress.com/

