Policia në Prizren shton kontrollet për rripin e sigurimit

Njësitë policore të NJRTRR në Prizren kanë intensifikuar kontrollet në terren për përdorimin e rripit të sigurimit, në kuadër të Planit Operativ “Roadpol – Mars 2026”.
Sipas Policisë, aktivitetet kanë nisur më 9 mars dhe do të vazhdojnë deri më 15 mars, me fokus kontrollimin e ngasësve për respektimin e përdorimit të rripit të sigurimit, si një masë e rëndësishme për mbrojtjen e jetës dhe rritjen e sigurisë në komunikacion.
Policia thekson se përmes këtyre kontrolleve synohet rritja e ndërgjegjësimit dhe disiplinës së pjesëmarrësve në trafik, si dhe ulja e numrit të aksidenteve rrugore.
“Apelojmë tek qytetarët që të respektojnë rregullat e komunikacionit dhe të përdorin gjithmonë rripin e sigurimit, pasi siguria në rrugë është përgjegjësi e përbashkët”, thuhet në njoftimin e Policisë./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/