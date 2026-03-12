11.5 C
Hajnat hyjnë në një shtëpi në Rahovec, marrin para dhe stoli ari

By admin

Një rast i vjedhjes së rëndë ka ndodhur mbrëmë në fshatin Patoqan të Ulët të Rahovecit.

Sipas policisë në cak të hajnave kanë qenë stolitë e arit dhe paratë.

“Është raportuar se person-a të dyshuar të panjohur kanë hyrë në shtëpinë e viktimës mashkull kosovar dhe nga aty kanë vjedhur para të gatshme dhe stoli ari”, thekson policia në raportin 24-orësh,

