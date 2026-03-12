Vjen klipi i “Nan” – kënga që do të pëfaqësojë Shqipërinë në Eurovision

Videoklipi zyrtar i këngës “Nan” kënduar nga Alis është publikuar.
Artisti shqiptar me këtë këngë do ta përfaqësojë Shqipërinë në edicionin e 70-të të Eurovision Song Contest.
Videoklipi është publikuar në kanalin e Eurovision në YouTube dhe shoqërohet me titra në gjuhën angleze.
