Vjen klipi i “Nan” – kënga që do të pëfaqësojë Shqipërinë në Eurovision

admin

Videoklipi zyrtar i këngës “Nan” kënduar nga Alis është publikuar.

Artisti shqiptar me këtë këngë do ta përfaqësojë Shqipërinë në edicionin e 70-të të Eurovision Song Contest.

Videoklipi është publikuar në kanalin e Eurovision në YouTube dhe shoqërohet me titra në gjuhën angleze.

