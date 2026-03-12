Latifi takon Ademin, diskutohet për standardizimin e fushave të futbollit

Kryetari i Komunës së Rahovec, Smajl Latifi, i shoqëruar nga drejtori për Kulturë, Rini dhe Sport, Atdhe Rama, u prit në takim nga kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi.
Sipas njoftimit të komunës, gjatë takimit u diskutua për zhvillimin e infrastrukturës sportive, me fokus standardizimin e fushave të futbollit sipas kritereve të UEFA-s. Po ashtu, u theksua rëndësia e bashkëpunimit ndërinstitucional për përmirësimin e kushteve për zhvillimin e futbollit dhe aktiviteteve sportive në komunë.
Kryetari Latifi mori mbështetje për projektet që synojnë modernizimin e fushave të futbollit dhe ngritjen e standardeve të infrastrukturës sportive.
