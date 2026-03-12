11.4 C
Prizren
E enjte, 12 Mars, 2026
Drejtori i Spitalit të Prizrenit viziton Repartin e Hemodializës në Ditën Ndërkombëtare të Veshkës

By admin

Haxhi Avdyli ia ‘mbyll derën’ LDK-së: Jam pjesë e grupit parlamentar të LVV-së

Sport

Ylli pret Apoloninë

Golden Eagle Ylli do të përballet me Apoloninë në kuadër të xhiros së gjashtë të Ligës Unike të Meshkujve, në një ndeshje të rëndësishme...
Fokus

Në emër të kamatës tentuan t’ia merrnin pronat me vlerë rreth 1 mln euro/ Prokuroria e Prizrenit kërkon paraburgim ndaj të dyshuarve

Prokuroria Themelore në Prizren ka kërkuar paraburgim prej 30 ditësh ndaj të E.K. dhe A.K. nën dyshimin se kanë kryer veprën penale “Fajdeja”. Sipas kërkesës...

Rriten temperaturat në prag të fundjavës, e premtja me diell

Kushtetuesja vendos masë të përkohshme lidhur me dekretin për shpërndarjen e Kuvendit

Dramë në kryeqytet: Ylli i shkakton humbjen e pestë radhazi Sigal Prishtinës

Liria në disiplinore për parregullsitë në ndeshje ndaj Vushtrrisë

Adelina Ismaili: Shkurte Fejza meriton të ketë një përmendore

Prizreni plaifikon zgjerimin e ndriçimit publik nëpër lagje e fshatra

Bashkimi mposht Rahovecin pas vazhdimeve në një përballje dramatike

Rexhepi pavarësisht dekretit: Vazhdoj të jem nënkryetare Kuvendi

Dragashi nënshkruan memorandum bashkëpunimi për mbështetjen e grave në biznes

Universiteti ‘Ukshin Hoti’ dhe KFOR-i diskutojnë forcimin e bashkëpunimit

Arrestohet një person në Prizren, ishte në kërkim për vrasje të rëndë nga viti 2014

Kastrati: Të futet në kurikulat mësimore lufta e UÇK-së

Homazhe në Landovicë për 28-vjetorin e “Epopesë së UÇK-së”

Qytetarja nga Suhareka gjen 300 euro dhe i dorëzon në polici

