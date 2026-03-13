U kapën duke luajtuar bixhoz brenda një lokali në Malishevë, arrestohen pesë persona

Pesë persona janë arrestuar në Malishevë, pasi janë kapur duke luajtur bixhoz brenda një lokali.
Sipas raportit 24-orësh, rasti ka ndodhur mbrëmë rreth orës 20:55, transmeton Klankosova.tv.
Policia bën të ditur se në lokal janë hasur edhe aparate të lojërave të fatit, të cilat me vendim të prokurorit janë sekuestruar, ndërsa të dyshuarit janë dërguar në mbajtje.
