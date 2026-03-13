15.1 C
Latifi nderon me mirënjohje studenten e talentuar Bademë Krasniqi

By admin

Kryetari i Komunës së Rahovec, Smajl Latifi, ka pritur në zyrën e tij studenten e talentuar nga fshati Gexhë, Bademë Krasniqi, e cila po ndjek studimet në drejtimin e solokëndimit.

Me këtë rast, kryetari Latifi i ndau asaj një mirënjohje për talentin dhe përkushtimin e treguar në rrugën e saj artistike, duke vlerësuar angazhimin e saj në fushën e muzikës.

Ai theksoi se të rinjtë e talentuar si Krasniqi përfaqësojnë krenari për Rahovecin dhe janë shpresë për zhvillimin dhe promovimin e artit në të ardhmen./PrizrenPress.com/

