Latifi nderon me mirënjohje studenten e talentuar Bademë Krasniqi

Kryetari i Komunës së Rahovec, Smajl Latifi, ka pritur në zyrën e tij studenten e talentuar nga fshati Gexhë, Bademë Krasniqi, e cila po ndjek studimet në drejtimin e solokëndimit.
Me këtë rast, kryetari Latifi i ndau asaj një mirënjohje për talentin dhe përkushtimin e treguar në rrugën e saj artistike, duke vlerësuar angazhimin e saj në fushën e muzikës.
Ai theksoi se të rinjtë e talentuar si Krasniqi përfaqësojnë krenari për Rahovecin dhe janë shpresë për zhvillimin dhe promovimin e artit në të ardhmen./PrizrenPress.com/
