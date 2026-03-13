Final 4 i Ligës Unike të femrave në Prizren

Bordi i Federatës së Basketbollit të Kosovës (FBK) ka vendosur që Final 4 i Ligës Unike Femrat të mbahet në qytetin e Prizrenit, me organizator KBF Bashkimi.

Final 4 i Ligës Unike Femrat do të mbahet më 17/ mars.

Në Final 4 do të përballen Peja 03-Tirana dhe Bashkimi-Flamurtari.

Fituesit e gjysmëfinaleve luajnë finalen më 18 mars./PrizrenPress.com/

