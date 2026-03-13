11.5 C
Prizren
E premte, 13 Mars, 2026
type here...

Lajme

Sevilay Igci-Hapçi emërohet kryesuese e Komitetit për Komunitete në Prizren

By admin

Anëtarja e Këshillit të Partisë Demokratike Turke të Kosovës – dega në Prizren (KDTP), Sevilay Igci-Hapçi, është zgjedhur kryesuese e Komitetit për Komunitete në këtë komunë.

Lajmi është bërë i ditur nga KDTP, të cilët me këtë rast, i kanë uruar suksese kryesueses së sapo emëruar në detyrën e saj të re.

Në një postim në Facebook, Igçi-Hapçi ka falënderuar anëtarët e Kuvendit dhe përfaqësuesit e komuniteteve për mbështetjen, si dhe është zotuar që do ta ushtrojë këtë detyrë me përgjegjësi për krijimin e kushteve më të mira për të gjitha komunitetet e Prizrenit.

“I falënderoj nga zemra të gjithë anëtarët e Kuvendit dhe përfaqësuesit e komuniteteve që më mbështetën për zgjedhjen time si Kryesuse e Komitetit për Komunitete. Dëshiroj të theksoj se këtë detyrë do ta ushtroj me përgjegjësi për të gjitha komunitetet tona. Së bashku do të vazhdojmë punën për Prizrenin tonë. Ju faleminderit për mbështetjen tuaj”, shkruan kryesuesja Igci-Hapçi.

Marketing

Previous article
Nënkampioni kundër kampionit
Next article
Kërkohet paraburgim ndaj 5 të pandehurve për bixhoz në Malishevë

Më Shumë

Sport

Bashkimi fiton ndaj Junior 06

Bashkimi ka shënuar fitore me rezultat 65:34 ndaj Junior 06 në konkurrencën e femrave. Bashkimi arriti të krijojë epërsi që në fillim të lojës dhe...
Rozë

Arrestohet Gjesti, dyshohet për armëmbajtje pa leje

Këngëtari Besart Kelmendi, i njohur për publikun si Gjesti, është arrestuar të mërkurën në Prishtinë, nën dyshimin për veprën penale “armëmbajtje pa leje”. Sipas Policisë,...

Derbi sonte në Suharekë

Arrestohet në Prizren një i kërkuar për vrasje, kishte qenë në arrati prej vitesh

Liria në disiplinore për parregullsitë në ndeshje ndaj Vushtrrisë

U prangosën për fajde në Prizren, iu caktohet nga një muaj paraburgim dy të dyshuarve

Shënohet 66-vjetori i lindjes së poetit Xhevdet Bajraj

Prokuroria kërkon paraburgim për Gjestin

Rahovec: Vetura pëson defekt gjatë ndjekjes prej policisë, arrestohet një person

Tirana pret Bashkimin në Ligën Unike për femra

Dy raste të vjedhjes në Prizren

Andin Hoti: Pashë me sytë e mi tentimin për shantazh ndaj Kurtit për çështjen e presidentit

Arrestohet një arsimtar në Mamushë, dyshohet se keqtrajtoi një nxënës

Ylli fiton duelin verdhezi ndaj Pejës

Kërkohet paraburgim ndaj 5 të pandehurve për bixhoz në Malishevë

Haxhi Avdyli ia ‘mbyll derën’ LDK-së: Jam pjesë e grupit parlamentar të LVV-së

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne