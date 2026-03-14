Rilind Çoçaj promovon në Zagreb monografinë për arkitektonikën e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës

Në këtë aktivitet mori pjesë ambasadori dr. Berishaj. Aktiviteti mblodhi përfaqësues të shumtë të institucioneve akademike, komunitetit kulturor dhe diplomatik në Zagreb, raporton PrizrenPress.
Monografia është botuar nga Akademia Kroate e Shkencave dhe Arteve në kuadër të serisë botuese “Architectonica” të Muzeut Kroat të Arkitekturës. Libri trajton në mënyrë të detajuar arkitekturën dhe konceptin urban të Bibliotekës Kombëtare të Kosovës, një nga veprat më të njohura të arkitekturës moderne në rajon.
Në hapje të aktivitetit, fjalë përshëndetëse mbajti akademiku Velimir Neidhardt, president i Akademisë Kroate të Shkencave dhe Arteve, i cili njëkohësisht është edhe bashkautor i parathënies së librit. Monografinë e prezantoi gjithashtu prof. i asociuar Maurizio Meriggi nga Politecnico di Milano, i cili po ashtu ka kontribuar me një parathënie në botim, si dhe vetë autori i monografisë, dr. sc. Rilind Çoçaj.
Monografia është botuar në gjuhën angleze dhe shoqërohet me një përzgjedhje të gjerë fotografish artistike të realizuara nga fotografi Luka Mjeda, të cilat pasqyrojnë në mënyrë të detajuar elementet arkitektonike dhe vizuale të objektit të Bibliotekës Kombëtare të Kosovës.
Pjesëmarrja në këtë aktivitet përbënte një mundësi të mirë për promovimin e trashëgimisë arkitektonike dhe kulturore të Kosovës në një forum akademik dhe kulturor në Kroaci, si dhe për forcimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve akademike dhe kulturore të dy vendeve.
Ambasadori dr. Berishaj zhvilloi diskutime me presidentin e Akademisë Kroate të Shkencave dhe Arteve, akademik Velimir Neidhardt; akademik Andrija Mutnjakoviq, arkitektin që ideoi dhe realizoi projektin për ndërtimin e objektit të Bibliotekës Kombëtare të Kosovës; profesorin Çoçaj, si dhe Luka Mjeda./PrizrenPress.com/