Siguri

Të kërkuar për tentim-vrasje e vjedhje të rëndë, dy persona ekstradohen nga Italia në Kosovë

By admin

Policia bëri të ditur se ekstradimet u realizuan nga Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor, në koordinim me njësitë tjera të policisë dhe institucionet e drejtësisë, ndërsa të dyshuarit ishin me letër rreshtim ndërkombëtar përmes INTERPOL-it.

Sipas policisë, më 12 mars është ekstraduar i dyshuari me inicialet A.B., i cili kërkohej për veprën penale “vjedhje e rëndë”.

Ndërsa më 13 mars është ekstraduar i dyshuari Xh.K., i cili kërkohej për veprat penale “vrasje në tentativë” dhe “armëmbajtje pa leje”.

“Të dy ekstradimet u realizuan bazuar në ligjet në fuqi dhe bashkëpunimit të ngushtë mes institucioneve të Republikës së Kosovës dhe atyre Italiane. Pas ekstradimit, të dyshuarit u dorëzuan njësiteve përkatëse të policisë rajoni i Prizrenit përkatësisht Mitrovicës”, thotë Policia.

14 Marsi, "Dita e Verës" dhe historia e festës

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

