14.2 C
Prizren
E shtunë, 14 Mars, 2026
Ferizaj fiton me përmbysje në Malishevë

Ferizaj ka mposhtur Malishevën 1-2 në xhiron e 24-të të Superligës së Kosovës në futboll.

Vendësit gjetën epërsinë falë Mevlan Zekës në minutën e 12-të.

Ndërkaq, për ferizajasit barazoi Ade Oguns nga pika e bardhë në minutën e 35-të.

Goli i fitores për të Kaltrit erdhi në minutën e pestë shtesë.

Me këtë humbje Malisheva mbetet e katërta me 37 pikë, e Ferizaj ngjitet i teti me 26 pikë.

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

