Ferizaj fiton me përmbysje në Malishevë

Ferizaj ka mposhtur Malishevën 1-2 në xhiron e 24-të të Superligës së Kosovës në futboll.
Vendësit gjetën epërsinë falë Mevlan Zekës në minutën e 12-të.
Ndërkaq, për ferizajasit barazoi Ade Oguns nga pika e bardhë në minutën e 35-të.
Goli i fitores për të Kaltrit erdhi në minutën e pestë shtesë.
Me këtë humbje Malisheva mbetet e katërta me 37 pikë, e Ferizaj ngjitet i teti me 26 pikë.
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren