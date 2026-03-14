Derbi Bashkimi–Trepça nesër në Prizren

Superliga e Kosovës në basketboll vazhdon këtë vikend me përballje interesante, ndërsa vëmendja kryesore do të jetë te derbi ndërmjet Bashkimit dhe Trepçës.

Dy skuadrat do të përballen nesër nga ora 19:30 në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, në një duel mes nënkampionit dhe kampionit aktual, njëherësh edhe mes vendit të dytë dhe liderit të tabelës, raporton PrizrenPress.

Në kampionat, prizrenasit renditen në vendin e dytë me 16 fitore dhe shtatë humbje, ndërsa mitrovicasit kryesojnë bindshëm me 21 fitore dhe vetëm tri humbje, duke regjistruar gjithashtu 15 fitore radhazi. Këto dy skuadra janë përballur edhe në dy finalet e fundit të Kupës së Kosovës, ku triumfues dolën “Xehetarët”.

Ndërkohë, Bashkimi ka njoftuar se biletat për këtë ndeshje do të dalin në shitje nesër nga ora 13:00 te biletorja para palestrës “Sezai Surroi”. Sipas klubit, maksimumi i lejuar është katër bileta për person, ndërsa një biletë vlen vetëm për një hyrje. Çmimi i biletave për tribunë është 3 euro, ndërsa për VIP 15 euro.

Kjo ndeshje pritet të jetë një test i rëndësishëm për të dy skuadrat para fazës së “play-off”-it, që këtë sezon pritet të jetë shumë e fortë./PrizrenPress.com/

Previous article
Ferizaj fiton me përmbysje në Malishevë

Më Shumë

Fokus

Ndeshje pa shikues dhe gjobë e majme për Lirinë

Pas ndeshjes Liria-Vushtrria dhe inicimit të procedurës disiplinore nga KG, KDE ka marrë sot vendimin për parregullsitë në atë duel. VENDIMI I KDE: I.KF “Liria“. Lëshim...
Lajme

Komuna e Malishevës nënshkruan marrëveshje për mbështetjen e fermerëve me pajisje bujqësore

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, ka njoftuar për nënshkrimin e një marrëveshjeje bashkëpunimi që synon mbështetjen e fermerëve në këtë komunë. Sipas tij,...

Gashi: Kurti me vetëdije e çoi vendin drejt zgjedhjeve, kishte shumë kandidatë për president

Lëndohen katër policë gjatë arrestimit të një 45-vjeçari në Suharekë

Gjenden mbetje mortore në Rahovec, dyshohet se i përkasin së paku një individi të zhdukur gjatë luftës në Kosovë

Donacion nga diaspora për shkollën “17 Shkurti” në Shirokë

Përkujtohet Komandant Guri

Andin Hoti: Pashë me sytë e mi tentimin për shantazh ndaj Kurtit për çështjen e presidentit

Vazhdojnë kërkimet për 80-vjeçarin e zhdukur në Rahovec, angazhohet edhe paraglajdingu

Dy raste të vjedhjes në Prizren

Hajnat hyjnë në një shtëpi në Rahovec, marrin para dhe stoli ari

Final 4 i Ligës Unike të femrave në Prizren

Latifi nderon me mirënjohje studenten e talentuar Bademë Krasniqi

Liria falënderon Prizrenin për mbështetjen masive

U kapën duke luajtuar bixhoz brenda një lokali në Malishevë, arrestohen pesë persona

Prizrenaset të pandalshme – Bashkimi mposht bindshëm Penzën

