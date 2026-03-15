Ballkani shkëlqen ndaj Dritës, rikthehet në krye të tabelës

Ballkani ka shënuar fitore të madhe në derbi ndaj Dritës me rezultat të thellë 3:0, në kuadër të Albi Mall Superliga e Kosovës, duke u rikthyer në vendin e parë të renditjes, raporton PrizrenPress.

Ndeshja nisi në mënyrë ideale për vendasit, pasi që në minutën e parë realizoi Bleart Tolaj, duke i dhënë epërsinë Ballkanit. Epërsia u dyfishua në minutën e 38-të, kur në listën e golashënuesve u regjistrua edhe Arbër Potoku.

Në pjesën e dytë, vendasit vazhduan kontrollin e lojës dhe në minutën e 79-të vulosën fitoren me golin e Almir Kryeziu për rezultatin përfundimtar 3:0.

Skuadra e drejtuar nga trajneri Mislav Karoglan regjistroi kështu fitoren e tretë këtë sezon ndaj Dritës dhe me këtë triumf rikthehet në krye të tabelës me 42 pikë. Në xhiron e ardhshme, Ballkani do të jetë mysafir i Prishtina e Re./PrizrenPress.com/

Gërxhaliu paralajmëron rritje zinxhirore të çmimeve: Shtrenjtimi i naftës mund të thellojë inflacionin në Kosovë
Liria merr një pikë në Drenas, barazon pa gola me Feronikelin ’74

