Liria merr një pikë në Drenas, barazon pa gola me Feronikelin ’74

By admin

Liria e Prizrenit ka marrë një pikë në transfertë, pasi barazoi 0:0 ndaj Feronikelit ’74 në ndeshjen e zhvilluar në Drenas.

Skuadra prizrenase u përball me një presion të madh nga vendasit, të cilët krijuan disa raste të mira shënimi gjatë ndeshjes. Në minutën e 33-të, Feronikeli ’74 arriti të shënojë me Shpresim Zogun, por goli u anulua për faul ndaj Mateo Qarrisë gjatë aksionit, raporton PrizrenPress.

Një tjetër moment i diskutueshëm ndodhi në pjesën e parë, kur vendasit kërkuan penallti pas një ndërhyrjeje në zonë, por pas rishikimit me VAR, gjyqtari vendosi që loja të vazhdojë pa akorduar penallti.

Në pjesën e dytë, Liria u përpoq të mbajë ekuilibrin në fushë dhe të rrezikojë përmes kundërsulmeve, ndërsa vendasit vazhduan të kërkojnë golin e epërsisë. Megjithatë, deri në fund të takimit rrjetat mbetën të paprekura.

Me këtë barazim, Liria rikthehet nga kjo transfertë me një pikë të vlefshme në garën e kampionatit./PrizrenPress.com/

