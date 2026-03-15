Suhareka triumfon në Prizren

Suhareka arriti një fitore të rëndësishme 4–2 ndaj Prizrenit, duke marrë tri pikë të vlefshme në luftën për mbijetesë, raporton PrizrenPress.
Pjesa e parë përfundoi 2–0 për mysafirët nga Suhareka, ndërsa Prizreni u përpoq të rikthehej në pjesën e dytë, por nuk arriti të ndalë dominimin e Suharekës, e cila shënoi edhe dy gola të tjerë.
Me këtë fitore, Suhareka grumbullon 29 pikë dhe ngjitet në vendin e 11-të të tabelës, duke lënë pas disa ekipe në mes të renditjes dhe duke forcuar shanset për mbijetesë. Ndërkohë, Prizreni mbetet i fundit me vetëm 13 pikë pas 24 javësh, duke e vështirësuar situatën për qëndrimin në Ligën e Parë./PrizrenPress.com/
