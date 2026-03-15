9.8 C
Prizren
E diel, 15 Mars, 2026
type here...

Lajme

Aroma e pitalkës që tradicionalisht përcjell darkat e Ramazanit në Prizren

By admin

Asgjë nuk mund të krahasohet me aromën e pitalkës kur bie muzgu i mbrëmjes dhe je duke ecur pranë furrave të bukës nëpër qytet në muajin e Ramazanit. Dhe, në qytetin jugperëndimor të Kosovës, Prizren, është një furrë e veçantë që mburret për një trashëgimi qindravjeçare të gatimit të bukës së pitalkës.

Bukëpjekësi në furrën "Isufi" në Prizren palos pitalkat në një tepsi para se t’ua shesë myshterinjve.Furra, e udhëhequr nga vëllezërit Hajdari, mburret me një traditë rreth 200-vjeçare.

1. Bukëpjekësi në furrën “Isufi” në Prizren palos pitalkat në një tepsi para se t’ua shesë myshterinjve.

Furra, e udhëhequr nga vëllezërit Hajdari, mburret me një traditë rreth 200-vjeçare.

Kjo furrë nuk gatuan thjesht pitalka të zakonshme, ajo shton në to edhe përbërës të tjerë, sikurse në këtë fotografi ku shihen pitalka me speca të gjelbër dhe vezë.Çfarë e dallon këtë furrë me furrat e tjera është se, këtu, një myshteri mund ta porosisë gatimin e pitalkës sipas dëshirës së vet dhe t'ia dërgojë bukëpjekësit materialin e nevojshëm për ta bërë atë.

2. Kjo furrë nuk gatuan thjesht pitalka të zakonshme, ajo shton në to edhe përbërës të tjerë, sikurse në këtë fotografi ku shihen pitalka me speca të gjelbër dhe vezë.

Çfarë e dallon këtë furrë me furrat e tjera është se, këtu, një myshteri mund ta porosisë gatimin e pitalkës sipas dëshirës së vet dhe t’ia dërgojë bukëpjekësit materialin e nevojshëm për ta bërë atë.

Kuti prej plastike të “Baces” Muharrem, i cili ka bërë porosinë e tij duke i dërguar bukëpjekësit të gjithë materialin e nevojshme për t’i gatuar atij pitalkën e dëshiruar.Muharremi sigurisht se mezi do të presë ta marrë porosinë dhe të ngopet me pitalka pas një dite të gjatë agjërimi.

3. Kuti prej plastike të “Baces” Muharrem, i cili ka bërë porosinë e tij duke i dërguar bukëpjekësit të gjithë materialin e nevojshme për t’i gatuar atij pitalkën e dëshiruar.

Muharremi sigurisht se mezi do të presë ta marrë porosinë dhe të ngopet me pitalka pas një dite të gjatë agjërimi.

Ka receta të ndryshme për përgatitjen e pitalkës, por ato zakonisht përfshijnë miell, ujë, krip, sheqer, tharm buke dhe vaj.Furra "Isufi" mburret se nuk përdor aditiv në gatimin e pitalkës, për dallim nga shumë tjerë. Aditivët janë substanca që shtohen në sasi të vogla në ushqime për të përmirësuar cilësinë, shijen, pamjen dhe jetëgjatësinë e tyre.

4. Ka receta të ndryshme për përgatitjen e pitalkës, por ato zakonisht përfshijnë miell, ujë, krip, sheqer, tharm buke dhe vaj.

Furra “Isufi” mburret se nuk përdor aditiv në gatimin e pitalkës, për dallim nga shumë tjerë. Aditivët janë substanca që shtohen në sasi të vogla në ushqime për të përmirësuar cilësinë, shijen, pamjen dhe jetëgjatësinë e tyre./REL/

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Suhareka triumfon në Prizren

Më Shumë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne