Pasurinë që e posedojnë duhet ta deklarojnë. Kështu, mijëra zyrtarë të funksioneve publike në Kosovë janë të obliguar të deklarojnë pasurinë e tyre për vitin 2025.
Nga 1 marsi ka filluar deklarimi i pasurisë i zyrtarëve publik. Deri më tani këtë obligim ligjor në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit e kanë përfunduar mbi 1 mijë zyrtarë, apo rreth 10% e tyre.
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit kanë bërë të ditur kategoritë e zyrtarëve që janë të obliguar ta deklarojnë pasurinë e tyre në kuadër të këtij procesi ligjor.
“Zyrtarët publik duke filluar nga niveli i lartë, presidenti i vendit, e deri te zyrtarët që kryejnë detyra siç janë certifikimi, licencimi, por edhe procedurat e tenderimi, këtu duke përfshirë edhe zyrtarët e ATK-së, doganierët dhe policët që kryejnë detyra hetimi, janë subjekte deklaruese. Pra, jo vetëm nga niveli i lartë si presidenti, qeveria, ministrat dhe zv/ministrat, por edhe një gamë e gjerë e subjekteve deklaruese. Nga viti 2024, edhe mjekët e sistemit sekondar dhe terciar, si dhe profesorët e universiteteve publike, kanë obligim të deklarojnë pasurinë”, tha, Yll Buleshkaj, drejtor i APK-së.
Sipas Agjencisë, përmbushja e këtij afati është thelbësore për rritjen e transparencës dhe llogaridhënien në institucionet publike, ndërsa mosrespektimi i tij mund të pasohet me masa ndëshkuese me gjobë mijëra euro dhe me burgim deri në 5 vjet.
“Për dallimet që janë substanciale, mbi 3 mijë euro, jemi të obliguar t’i dërgojmë në prokurori. Vitin e kaluar kemi pasur 75 raste që, si rezultat i verifikimit, janë dërguar në prokurori të shtetit ku ata përballen me hetime penale dhe për shumë prej tyre ngritën edhe aktakuza për të cilat gjyqësori vendosë”, tha Buleshkaj
Sipas agjencisë, gjatë vitit të kaluar janë shqiptuar gjithsej 135 gjoba për arsye të vonesës në deklarim.
Afati për deklarimin e rregullt vjetor të pasurisë për vitin kalendarik 2025 përfundon më 31 mars.
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren