Sport

McCorrmick i Rahovecit shpallet MVP i javës

ProCredit Superliga është bërë më interesante se kurrë, me çdo ndeshje, që është shumë e rëndësishme për çdo pozitë.

MVP i javës shpallet J’von McCorrmick i Rahoveci 029, me ‘Vreshtarët’ që shënuan fitore shumë të rëndësishme ndaj Sigal Prishtinës. J’von McCorrmick e mbylli ndeshjen me 31 pikë, shtatë kërcime e katër asistime, me indeks të ndeshjes 27 apo më të lartin e kësaj xhiro, raporton PrizrenPress.

MVP
J’von McCorrmick (Rahoveci 029) 31 pikë, 7 kërcime, 4 asistime, 27 indeksi
Top 5
J’von McCorrmick (Rahoveci 029) 31 pikë, 7 kërcime, 4 asistime, 27 indeksi
Scott Bamforth (Golden Eagle Ylli) 28 pikë, 2 kërcime, 2 asistime, 24 indeksi
Shaquan Jules (Bora) 18 pikë, 10 kërcime, 1 asistim, 23 indeksi
Ja’cori Payne (Trepça) 17 pikë, 5 kërcime, 3 asistime, 22 indeksi
Mustapha Amzil (Trepça) 23 pikë, 3 kërcime, 2 asistime, 21 indeksi

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

