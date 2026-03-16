McCorrmick i Rahovecit shpallet MVP i javës

ProCredit Superliga është bërë më interesante se kurrë, me çdo ndeshje, që është shumë e rëndësishme për çdo pozitë.
MVP i javës shpallet J’von McCorrmick i Rahoveci 029, me ‘Vreshtarët’ që shënuan fitore shumë të rëndësishme ndaj Sigal Prishtinës. J’von McCorrmick e mbylli ndeshjen me 31 pikë, shtatë kërcime e katër asistime, me indeks të ndeshjes 27 apo më të lartin e kësaj xhiro, raporton PrizrenPress.
MVP
Top 5
J’von McCorrmick (Rahoveci 029) 31 pikë, 7 kërcime, 4 asistime, 27 indeksi
Scott Bamforth (Golden Eagle Ylli) 28 pikë, 2 kërcime, 2 asistime, 24 indeksi
Shaquan Jules (Bora) 18 pikë, 10 kërcime, 1 asistim, 23 indeksi
Ja’cori Payne (Trepça) 17 pikë, 5 kërcime, 3 asistime, 22 indeksi
Mustapha Amzil (Trepça) 23 pikë, 3 kërcime, 2 asistime, 21 indeksi
