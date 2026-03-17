Rahoveci përfundon projektin e sistemeve bio-septike në gjashtë vendbanime

Komuna e Rahovec ka përfunduar ndërtimin e sistemeve bio-septike në gjashtë vendbanime rurale, në kuadër të projektit “Be Clean, Be Green”, të financuar nga Bashkimi Evropian.
Sipas njoftimit të komunës, nga ky projekt përfitojnë rreth 3,500 banorë të fshatrave Pataqan i Epërm, Retijë, Polluzhë, Pataqan i Poshtëm, Pastasel dhe Lagjja 1 në Rahovec, të cilët tashmë kanë qasje në një sistem modern dhe të sigurt për trajtimin e ujërave të zeza.
Projekti pritet të ndikojë drejtpërdrejt në uljen e ndotjes së mjedisit, përmirësimin e shëndetit publik dhe rritjen e kushteve higjieno-sanitare për banorët e këtyre zonave.
“Ky investim përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt një mjedisi më të pastër dhe zhvillimit të qëndrueshëm në komunë”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/
