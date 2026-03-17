11.1 C
Prizren
E martë, 17 Mars, 2026
type here...

Lajme

Rahoveci përfundon projektin e sistemeve bio-septike në gjashtë vendbanime

By admin

Komuna e Rahovec ka përfunduar ndërtimin e sistemeve bio-septike në gjashtë vendbanime rurale, në kuadër të projektit “Be Clean, Be Green”, të financuar nga Bashkimi Evropian.

Sipas njoftimit të komunës, nga ky projekt përfitojnë rreth 3,500 banorë të fshatrave Pataqan i Epërm, Retijë, Polluzhë, Pataqan i Poshtëm, Pastasel dhe Lagjja 1 në Rahovec, të cilët tashmë kanë qasje në një sistem modern dhe të sigurt për trajtimin e ujërave të zeza.

Projekti pritet të ndikojë drejtpërdrejt në uljen e ndotjes së mjedisit, përmirësimin e shëndetit publik dhe rritjen e kushteve higjieno-sanitare për banorët e këtyre zonave.

“Ky investim përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt një mjedisi më të pastër dhe zhvillimit të qëndrueshëm në komunë”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne