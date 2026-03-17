Inspektorati dhe Policia inspektojnë lokacionet për mbeturina inerte në Malishevë

By admin

Drejtori i Inspektoratit në Komunën e Malishevë, Jakup Gashi, së bashku me inspektorët komunalë dhe komandantin e Stacionit Policor në Malishevë, Nazmi Zogaj, kanë vizituar tri lokacionet e caktuara për hedhjen e mbeturinave inerte.

Sipas njoftimit të komunës, vizita është realizuar në lokacionet Gajrak Banjë, Gradina në Kijevë dhe Grab-Grab Panorc, ku zyrtarët komunalë kanë parë nga afër gjendjen dhe kanë diskutuar për menaxhimin sa më të rregullt të mbeturinave inerte dhe mbrojtjen e mjedisit.

Gjatë kësaj vizite është bërë e ditur se shumë shpejt në këto hapësira do të vendosen sinjalizues informues, të cilët do t’i ndihmojnë qytetarët të orientohen më lehtë për vendndodhjen e lokacioneve dhe për llojet e mbeturinave që lejohen të hidhen aty.

Me këtë rast, autoritetet lokale u kanë bërë thirrje qytetarëve që të respektojnë vendet e përcaktuara për hedhjen e mbeturinave inerte, duke theksuar se hedhja e tyre jashtë këtyre lokacioneve do të ndëshkohet sipas ligjit.

Komuna e Malishevës ka përcaktuar këto tri lokacione përmes një vendimi të datës 5 maj 2022. Sipas këtij vendimi, në të ardhmen parashihet që këto deponi të rikultivohen dhe të shndërrohen në zona të gjelbra në shërbim të komunitetit./PrizrenPress.com/

