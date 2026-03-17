Inspektorati dhe Policia inspektojnë lokacionet për mbeturina inerte në Malishevë

Drejtori i Inspektoratit në Komunën e Malishevë, Jakup Gashi, së bashku me inspektorët komunalë dhe komandantin e Stacionit Policor në Malishevë, Nazmi Zogaj, kanë vizituar tri lokacionet e caktuara për hedhjen e mbeturinave inerte.
Sipas njoftimit të komunës, vizita është realizuar në lokacionet Gajrak Banjë, Gradina në Kijevë dhe Grab-Grab Panorc, ku zyrtarët komunalë kanë parë nga afër gjendjen dhe kanë diskutuar për menaxhimin sa më të rregullt të mbeturinave inerte dhe mbrojtjen e mjedisit.
Gjatë kësaj vizite është bërë e ditur se shumë shpejt në këto hapësira do të vendosen sinjalizues informues, të cilët do t’i ndihmojnë qytetarët të orientohen më lehtë për vendndodhjen e lokacioneve dhe për llojet e mbeturinave që lejohen të hidhen aty.
Me këtë rast, autoritetet lokale u kanë bërë thirrje qytetarëve që të respektojnë vendet e përcaktuara për hedhjen e mbeturinave inerte, duke theksuar se hedhja e tyre jashtë këtyre lokacioneve do të ndëshkohet sipas ligjit.
Komuna e Malishevës ka përcaktuar këto tri lokacione përmes një vendimi të datës 5 maj 2022. Sipas këtij vendimi, në të ardhmen parashihet që këto deponi të rikultivohen dhe të shndërrohen në zona të gjelbra në shërbim të komunitetit./PrizrenPress.com/
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
