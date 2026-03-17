Spektakli i basketbollit mbarëshqiptar zbarkon në Prizren, nis beteja për trofeun e Ligës Unike

Sot dhe nesër qyteti i bukur i Prizrenit do të jetë mikpritës i Final 4 në Ligën Unike të Femrave, ku katër skuadrat më të mira nga Kosova dhe Shqipëria do të garojnë për trofeun e çmuar.
Në gjysmëfinalen e parë do të përballen Peja 03 dhe Tirana. Skuadra pejane u rendit e para me nëntë fitore dhe një humbje, ndërsa tiranaset e katërta me katër fitore dhe gjashtë humbje, raporton PrizrenPress.
Në përballjen tjetër, kampioni i Kosovës, Bashkimi, do të ndeshet me kampionin e Ligës Unike, Flamurtari. Prizrenaset u renditën të dytat me tetë fitore dhe dy humbje, ndërsa vlonjatet të treta me gjashtë fitore dhe katër humbje.
Gjysmëfinalet zhvillohen të martën, ndërsa të mërkurën do të luhet ndeshja për vendin e tretë dhe finalja e madhe.
Orari i ndeshjeve:
E Martë (17.03.2026)
16:00 | Peja 03 – Tirana
19:30 | Bashkimi – Flamurtari
E Mërkurë (18.03.2026)
16:00 | Vendi i III-të
19:30 | FINALE
/PrizrenPress.com/
