Përkujtohet Beteja e Kabashit në Prizren – një nga betejat më heroike të UÇK-së

Sot, për nder të 27-vjetorit të Betejës së Kabashit, zyrtarë të ekzekutivit të Prizren, së bashku me familjarë të të rënëve, përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta, qytetarë dhe ish-luftëtarë, zhvilluan homazhe në varrezat e dëshmorëve në Landovicë, te Lapidari i Dëshmorëve në Korishë, dhe te shtatorja e Sali Shabanit në Kompleksin Memorial të Dëshmorëve dhe Martirëve në Korishë.
Gjatë aktivitetit u përkujtua me nderim të thellë vlera dhe kontributi i gjashtë dëshmorëve dhe i të gjithë të rënëve të kësaj zone në luftën për çlirim dhe liri.
Lavdi e përjetshme dëshmorëve dhe të rënëve të UÇK-së!/PrizrenPress.com/
Marketing
