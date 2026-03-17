Peja 03 finaliste në Ligën Unike për femra

Peja 03 është finalistja e parë e Ligës Unike e basketbollit për femra për edicionin 2026, pasi në gjysmëfinale mposhti Tiranën me rezultat 86:78, raporton PrizrenPress.
Ndeshja e parë gjysmëfinale, që po zhvillohet në Prizren, solli një përballje interesante mes dy skuadrave, ku ekipi nga Peja arriti të ruajë epërsinë dhe të sigurojë kualifikimin në finalen e madhe.
Finalja e turneut do të zhvillohet më 18 mars nga ora 19:30 në Palestra Sportive “Sezai Surroi”, ku Peja 03 do të përballet me fituesin e gjysmëfinales tjetër ndërmjet Bashkimit dhe Flamurtarit./PrizrenPress.com/
