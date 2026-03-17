Korisha përkujton 27-vjetorin e Betejës së Kabashit

By admin

Sot u shënua 27-vjetori i Betejës së Kabashit, një nga betejat më heroike të UÇK, me një manifestim të organizuar ku morën pjesë veteranë, invalidë të luftës, familjarë të dëshmorëve, banorë të Korishës, si dhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme.

Ish-komandanti i Batalionit të Dytë të Kabashit, pjesë e Brigadës 125 të UÇK-së në ZOP, Lulzim Kabashi, rrëfeu për ditën e betejës, duke përkujtuar sakrificën e luftëtarëve të lirisë, të cilët edhe pse në numër shumëfish më të vogël se forcat e okupatorit, arritën të zbrapsin armikun.

Në emër të Komunës së Prizren foli drejtori Islam Ukimeri, i cili theksoi se për lirinë e vendit është derdhur shumë gjak dhe bëhet e domosdoshme që gjithmonë të kujtojmë ngjarjet e lavdishme të UÇK-së, duke nderuar ata që u flijuan për lirinë e Kosovës dhe respektuar të gjithë luftëtarët e lirisë.

Përfaqësuesi i fshatit, Ylber Kabashi, apeloi që ngjarjet e tilla të shërbejnë për kujtesën kolektive, ndërsa në emër të familjeve të dëshmorëve, falënderimet iu adresuan nga Hekuran Kabashi.

Në betejën e 17 marsit 1999, heroikisht ranë tre dëshmorë nga Korisha: Halim Ahmetaj, Rexhep Kukaj dhe Murat Kabashi.

Manifestimi u shoqërua edhe me një program artistik nga nxënësit e shkollës “Dëshmorë e Kabashit”, e cila në këtë ditë shënoi Ditën e saj, duke nderuar kujtimin e të rënëve dhe traditën e lavdishme të komunitetit./TV Prizreni/

