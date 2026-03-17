Prizren
Ballkani transferon mesfushorin boshnjak Anel Sabanadzovic

Ballkani ka zyrtarizuar përforcimin e radhës në merkato, duke arritur marrëveshje me mesfushorin defensiv Anel Ballkani transferon mesfushorin boshnjak Anel Sabanadzovic.

Futbollisti 26-vjeçar nga Bosnja dhe Hercegovina i bashkohet skuadrës nga Suhareka si një përforcim i rëndësishëm për vazhdimin e sezonit. Sabanadzovic sjell përvojë ndërkombëtare, pasi gjatë karrierës së tij ka qenë pjesë e klubeve si FK Zeljeznicar dhe AEK Athens F.C., ndërsa së fundmi ishte pjesë e Omonia 29M në kampionatin qipriot.

Mesfushori defensiv është produkt i akademisë së Zeljeznicar dhe gjatë karrierës ka përfaqësuar të gjitha grupmoshat e përfaqësueses së Bosnia and Herzegovina.

Me këtë transferim, Ballkani synon të rrisë konkurrencën në mesfushë dhe të përfitojë nga përvoja evropiane e lojtarit, i cili pritet të japë kontribut të menjëhershëm në objektivat e klubit suharekas./PrizrenPress.com/

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

