7.6 C
Prizren
E martë, 17 Mars, 2026
type here...

FokusSport

Bashkimi shkon në finalen e Ligës Unike për femra

By admin

Bashkimi ka siguruar kualifikimin në finalen e Ligës Unike për femra, pasi në gjysmëfinale mposhti Flamurtarin me rezultat bindës 81:63, raporton PrizrenPress.

Përballja u zhvillua në Prizren, ku prizrenaset treguan paraqitje të mirë dhe dominuan në pjesën më të madhe të ndeshjes, duke siguruar biletën për finalen e madhe.

Në finalen e 18 marsit, Bashkimi do të përballet me Pejën 03, që në gjysmëfinalen tjetër mposhti Tiranën me rezultat 86:78.

Finalja e Ligës Unike për femra do të zhvillohet më 18 mars nga ora 19:30 në Palestra Sportive “Sezai Surroi”, ku pritet një përballje interesante për trofeun e këtij edicioni./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Legjenda e rock-ut Bryan Adams vjen për koncert në Kosovë më 27 qershor

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne