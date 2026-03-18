Bashkimi e liron Armstedin

Një lëvizje e papritur ka ndodhur te KB Bashkimi.

Prizrenasit kanë liruar basketbollistin amerikan me pasaportë kosovare Malcolm Armsted.

Lojtari ishte transferuar te Bashkimi në dhjetor, derisa paraprakisht ishte pjesë e Pejës.

Mësohet se arsyeja e lirimit të tij, ka të bëjë me çështje disipline, për të cilën klubi nuk ka bërë fare lëshim dhe i ka treguar rrugën e largimit./AsistiOnline.com/

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Peja 03 – Bashkimi, sonte në Prizren luhet finalja e madhe e Ligës Unike për femra
Next article
Krasniqi takon Taskforcën komunale për mbrojtjen e mjedisit në Malishevë

Më Shumë

Lajme

Konfiskohen pesë aparate të lojërave të fatit, mbyllet një lokal në Malishevë

Në Malishevë është mbyllur një lokal pas zbulimit të ushtrimit të veprimtarisë ilegale të lojërave të fatit. Drejtori i Inspektoratit Komunal, Jakup Gashi, bëri...
Lajme

Rahoveci përfundon projektin e sistemeve bio-septike në gjashtë vendbanime

Komuna e Rahovec ka përfunduar ndërtimin e sistemeve bio-septike në gjashtë vendbanime rurale, në kuadër të projektit “Be Clean, Be Green”, të financuar nga...

Legjenda e rock-ut Bryan Adams vjen për koncert në Kosovë më 27 qershor

Nga disfata në Podujevë, dy zyrtarë të Ballkanit në disiplinore për ofendime

Policia shqiptoi rreth 1,900 gjoba komunikacioni në 24 orët e fundit

Komuna e Malishevës nënshkruan marrëveshje për mbështetjen e fermerëve me pajisje bujqësore

Rreth 700 mijë euro dëm nga fajdeja, një i arrestuar e katër persona në kërkim në Prizren

Kërkohet paraburgim ndaj 5 të pandehurve për bixhoz në Malishevë

Hajnat hyjnë në një shtëpi në Rahovec, marrin para dhe stoli ari

Arrestohet Gjesti, dyshohet për armëmbajtje pa leje

Rikthehet Superliga, kryederbi luhet në Suharekë

14 Marsi, “Dita e Verës” dhe historia e festës

P.C Prizreni mposht Istogun, mbetet lider

Korisha përkujton 27-vjetorin e Betejës së Kabashit

Ndeshje pa shikues dhe gjobë e majme për Lirinë

Suhareka triumfon në Prizren

