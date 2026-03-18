Krasniqi takon Taskforcën komunale për mbrojtjen e mjedisit në Malishevë

Në Malishevë është mbajtur një takim pune i Taskforcës komunale për mbrojtjen e mjedisit, e cila është formuar me vendim të kryetarit të komunës, Ekrem Kastrati. Kjo taskforcë do të udhëhiqet nga zëvendëskryetari i komunës, Vesel Krasniqi.
Në takimin e zhvilluar nga Krasniqi me anëtarët e taskforcës morën pjesë edhe kryetarët e Këshillave të Bashkësive Lokale të komunës së Malishevës. Gjatë diskutimeve u theksua rëndësia e rritjes së vetëdijes qytetare dhe forcimit të bashkëpunimit institucional në mbrojtjen e mjedisit.
Qëllimi i këtij takimi ishte koordinimi i aktiviteteve konkrete për sensibilizimin e qytetarëve lidhur me ruajtjen e ambientit, menaxhimin e mbeturinave dhe mbrojtjen e hapësirave publike. Në këtë taskforcë janë të përfshira institucionet përgjegjëse në nivel lokal, të cilat do të bashkërendojnë veprimet dhe do të angazhohen në zbatimin e masave për përmirësimin e gjendjes mjedisore në territorin e komunës.
Me këtë rast, zëvendëskryetari Krasniqi theksoi rëndësinë e angazhimit të përbashkët institucional dhe qytetar, duke vlerësuar se vetëm përmes bashkëpunimit të ngushtë mund të arrihen rezultate konkrete në mbrojtjen e mjedisit. Ai gjithashtu bëri thirrje për rritjen e përgjegjësisë individuale dhe kolektive, duke theksuar se mbrojtja e mjedisit është detyrë e përbashkët e të gjithëve.
Po ashtu, nga Komuna e Malishevës është bërë e ditur se muaji prill do të shpallet “Muaji i ambientit të pastër”, gjatë të cilit pritet të angazhohen qindra qytetarë, organizata, institucione komunale dhe kompani me qëllim krijimin e një ambienti më të pastër në tërë territorin e komunës./PrizrenPress.com/
