8.1 C
Prizren
E mërkurë, 18 Mars, 2026
type here...

Kulture

Ndahet nga jeta arkeologu Luan Koçbashliu

By admin

Ministrja e Kulturës dhe Turizmit, Saranda Bogujevci, ka shprehur ngushëllime për ndarjen nga jeta të arkeologut të shquar, Luan Koçbashliu.

Në telegramin e ngushëllimit drejtuar familjes Koçbashliu, ajo vlerësoi lart kontributin e tij në institucionet e trashëgimisë kulturore, me theks të veçantë në Qendrën Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren.

Bogujevci theksoi se Koçbashliu ishte një ndër arkeologët e gjeneratave të para në Kosovë, ndërsa puna dhe përkushtimi i tij, sipas saj, do të mbeten frymëzim dhe shembull për brezat e rinj.

“Në këto momente të vështira, ju shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjes, miqve dhe gjithë komunitetit”, thuhet në telegramin e ministres.

Previous article
Në Zlipotok përkujtohet 111-vjetori i Betejës së Çanakkalasë
Next article
Policia shpall në kërkim këta persona: Dyshohen për fajde, privim i kundërligjshëm i lirisë dhe detyrim në Prizren (FOTO)

Më Shumë

Fokus

Lajme

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne