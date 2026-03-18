Ndahet nga jeta arkeologu Luan Koçbashliu

Ministrja e Kulturës dhe Turizmit, Saranda Bogujevci, ka shprehur ngushëllime për ndarjen nga jeta të arkeologut të shquar, Luan Koçbashliu.
Në telegramin e ngushëllimit drejtuar familjes Koçbashliu, ajo vlerësoi lart kontributin e tij në institucionet e trashëgimisë kulturore, me theks të veçantë në Qendrën Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren.
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Bogujevci theksoi se Koçbashliu ishte një ndër arkeologët e gjeneratave të para në Kosovë, ndërsa puna dhe përkushtimi i tij, sipas saj, do të mbeten frymëzim dhe shembull për brezat e rinj.
“Në këto momente të vështira, ju shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjes, miqve dhe gjithë komunitetit”, thuhet në telegramin e ministres.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren