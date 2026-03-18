Prizren
Policia shpall në kërkim këta persona: Dyshohen për fajde, privim i kundërligjshëm i lirisë dhe detyrim në Prizren (FOTO)

By admin

Në fotot e publikuara të katër të dyshuarve për fajde, privim i kundërligjshëm i lirisë dhe detyrim, Policia kërkon ndihmën e qytetarëve në lokalizimin e Bruno Kuzhnini, Gjon Kuzhnini, Elson Kuzhnini dhe Egzon Reshanin.

“Bazuar në autorizimin e Prokurorisë themelore në Prizren, katër personat e dyshuar, fotot e të cilëve janë publikuar, shpallen në kërkim nga Policia e Kosovës, pasi që dyshohen për kryerjen e veprave penale; Fajdeja nga neni 331, Privimi i kundërligjshëm i lirisë neni 193 dhe Detyrimi nga neni 328 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës”, thuhet në njoftimin e policisë.

Çdo informacion lidhur me personat në kërkim trajtohet me konfidencialitet të plotë dhe mund të dërgohet në adresën elektronike [email protected], ose në numrat e telefonit: 192 ose 080019999.

Mund të jetë një imazh i teksti që thotë "PERSON ?E ?E BRUNO KUZHNINI Vepra penale Fajdeja nga neni 331, Privimi i kundërligjshëm i lirisë neni 193 dhe Detyrimi nga neni 328". Çdo informacion lidhur me rastin, përfshirë personat në kërkim, mund dërgohet në adresën elektronike info@kosovopolice.com 192 1920SE080019999 OSE 0800 19999 RAPORTO 192 APO P?RMES APLIKACIONIT: LAJMERO POLICINE"

Mund të jetë një imazh i teksti që thotë "POLICE PERSON ?E KERKIM GJON KUZHNINI Vepra penale Fajdeja nga neni 331, Privimi i kundërligjshëm i lirisë neni 193 dhe Detyrimi nga neni 328". Çdo informacion lidhur me rastin, përfshirë personat në kërkim, mund dërgohet në adresën elektronike info@kosovopolice.com 192 OSE 0800 19999 RAPORTO 192 APO PERMES APLIKACIONIT: LAJMERO POLICINE"

Mund të jetë një imazh i teksti që thotë "OLICES PERSON ?E KERKIM ELSON KUZHNINI Vepra penale Fajdeja nga neni 331, Privimi i kundërligjshëm i lirisë neni 193 dhe Detyrimi nga neni 328 Çdo informacion lidhur me rastin, përfshirë personat ne kërkim, mund dërgohet në adresën elektronike info@kosovopolice.com 192 OSE 0800 19999 RAPORTO 192 APO PERMES APLIKACIONIT: LAJMERO POLICINE"

Mund të jetë një imazh i teksti që thotë "POLICE PERSON ?E KERKIM EGZON RESHANI Vepra penale Fajdeja nga neni 331, Privimi i kundërligjshëm i lirisë neni 193 dhe Detyrimi nga neni 328" Çdo informacion info lidhur me rastin, përfshirë personat në kërkim, mund dërgohet në adresën elektronike info@kosovopolice.com 192 OSE 0800 19999 RAPORTO 192 APO PERMES APLIKACIONIT: LAJMERO POLICINE"

Ndahet nga jeta arkeologu Luan Koçbashliu
Përballjet e fundit para Final 4

