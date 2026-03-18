Përballjet e fundit para Final 4

Të mërkurën zhvillohen ndeshjet e fundit para Final 4 në Ligën Unike të Meshkujve.

Dy ndeshje do të zhvillohen në kuadër të Grupit B, përkatësisht javës së parë, që nuk është zhvilluar.

Dy takimet janë vendimtare për dy pozitat e para.

Golden Eagle Ylli ndeshet me Vllazninë. Skuadra nga Theranda ka tri fitore e dy humbje, kurse ajo shkodrane dy fitore e tri humbje.
GO+ Peja do të përballet me Apoloninë. Skuadra pejane ka dy fitore e tri humbje, kurse ajo e Fierit, tri fitore e dy humbje.

Në Grupin A në Final 4 janë kualifikuar Besëlidhja me gjashtë fitore në gjashtë ndeshje dhe kampioni aktual Vëllaznimi me tri fitore e tri humbje.

Final 4 do të zhvillohet javën e ardhshme në Shqipëri.

Liga Unike

GRUPI B
E mërkurë
19:30 Golden Eagle Ylli – Vllaznia
19:30 GO+ Peja – Apolonia

