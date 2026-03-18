Vdes një 34-vjeçar në Prizren, dyshohet se është goditur nga një veturë

Një rast i rëndë ka ndodhur sonte, më 18.03.2026, në Prizren.

Një 34-vjeçar është dërguar pa shenja jete në Spitalin Rajonal të Prizrenit rreth orës 19:10.

Me të marrë informatën, patrullat policore kanë shkuar në Spital. Aty ekipet mjekësore kanë njoftuar se viktima I.O. është sjellë pa shenja jete.

Lajmin për KALLXO.com e ka konfirmuar Shaqir Bytyçi, zëdhënës i Policisë Rajonale të Prizrenit.

Sipas tij, bazuar në informacionet fillestare dyshohet se viktima është goditur nga një veturë në rrugën “Wesley Clark” në Prizren.

Bytyçi tha tutje se sipas të dhënave fillestare, viktima dyshohet se është goditur nga një veturë me targa vendore, e drejtuar nga D.D., rreth 24-vjeçar.

Njësitet policore dhe hetuesit e aksidenteve të trafikut kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku është kryer këqyrja e vendit të ngjarjes.

Lidhur me rastin është njoftuar prokurori kujdestar dhe hetimet do të vazhdojnë në koordinim me organet kompetente, sipas udhëzimeve të tij.

