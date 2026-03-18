OpinioneSport

Loja le të vazhdojë…

By admin

Nga Ismet Munishi, trajner i FC Liria

Futbolli dikur ishte gëzim i thjeshtë…
një top, disa njerëz dhe një arsye për t’u bashkuar.

Sot, mjafton një bilbil
dhe gjithçka kthehet në dyshim, në mllef, në ndarje.

Referi bëhet simbol i padrejtësisë,
ndërsa ne harrojmë sa lehtë gabon edhe njeriu që vrapon pas një ëndrre në fushë.

Ndoshta nuk na dhemb vendimi…
por ideja që dikush tjetër vendos për fatin tonë.

E në këtë mes, loja humb pafajësinë e saj.

Sepse futbolli nuk është vetëm rezultat,
është pasqyrë e asaj që jemi –
dhe ndonjëherë, ajo pasqyrë nuk na pëlqen.

Le të kthejmë pak qetësi…
sepse loja është më e bukur kur nuk e rëndojmë me mllef.

Duhet ta ruajmë nivelin e komunikimit të të gjithë akterëve.

Loja le të vazhdojë…

U kapën duke luajtuar bixhoz brenda një lokali në Malishevë, arrestohen pesë persona

Pesë persona janë arrestuar në Malishevë, pasi janë kapur duke luajtur bixhoz brenda një lokali. Sipas raportit 24-orësh, rasti ka ndodhur mbrëmë rreth orës 20:55,...
Bashkimi shkon në finalen e Ligës Unike për femra

Bashkimi ka siguruar kualifikimin në finalen e Ligës Unike për femra, pasi në gjysmëfinale mposhti Flamurtarin me rezultat bindës 81:63, raporton PrizrenPress. Përballja u zhvillua...

