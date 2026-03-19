S’iu përgjigj thirrjeve të familjarëve, gjendet i vdekur një 81-vjeçar në Prizren

Një 81-vjeçar është gjetur pa shenja jete në shtëpinë e tij në rrugën “Selajdin Berisha” në Prizren.Kështu ka bërë të ditur  zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi.

Ai tha se i ndjeri nuk iu ishte përgjigjur thirrjeve të familjarëve, çka dhe i alarmoi ata.

“Patrulla policore i është përgjigjur rastit dhe në vendin e ngjarjes ka kontaktuar me një familjar, i cili ka raportuar rastin. Meqenëse dera e shtëpisë ishte e mbyllur dhe nuk kishte asnjë përgjigje nga brenda, është përdorur forcë për hapjen e saj. Brenda objektit është gjetur viktima J.B., i lindur më 10.05.1944. Në vendngjarje kanë dalë njësitë e zjarrfikësve dhe ekipi i emergjencës, të cilët kanë konstatuar vdekjen e viktimës”, tha Bytyqi për redaksinë.

Në vendin e ngjarjes ka dalë edhe hetuesi kujdestar, ndërsa rasti është trajtuar në koordinim me prokurorin e shtetit dhe do të vazhdohet sipas udhëzimeve të tij.

Më Shumë

Lajme

Kapet me drogë në Morinë 33-vjeçari nga Prizreni

Policia e Shtetit ka njoftuar se në Pikën Kufitare të Morinës është arrestuar një shtetas nga Prizren, i dyshuar për tentativë të trafikimit të...
Opinione

Loja le të vazhdojë…

Nga Ismet Munishi, trajner i FC Liria Futbolli dikur ishte gëzim i thjeshtë… një top, disa njerëz dhe një arsye për t’u bashkuar. Sot, mjafton një bilbil dhe...

Spitali i Prizrenit dhe ‘Hidroregjioni Jugor’ diskutojnë për përmirësimin e furnizimit me ujë dhe infrastrukturës teknike

Bashkimi fiton bindshëm ndaj United-it

Në Zlipotok përkujtohet 111-vjetori i Betejës së Çanakkalasë

Përkujtohet Komandant Guri

Arrestohen dy persona në Prizren, policia u gjen 6.70 gramë marihuanë

Gërvalla për Avdylin: Është impulsiv, do diskutojë me të

Policia shqiptoi rreth 2,500 gjoba trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Nga disfata në Podujevë, dy zyrtarë të Ballkanit në disiplinore për ofendime

14 Marsi, “Dita e Verës” dhe historia e festës

Konfiskohen pesë aparate të lojërave të fatit, mbyllet një lokal në Malishevë

Peja 03 – Bashkimi, sonte në Prizren luhet finalja e madhe e Ligës Unike për femra

Kërkohet paraburgim ndaj 5 të pandehurve për bixhoz në Malishevë

Peja 03 finaliste në Ligën Unike për femra

Komuna e Malishevës nënshkruan marrëveshje për mbështetjen e fermerëve me pajisje bujqësore

