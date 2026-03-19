Caktohen skuadrat gjysmëfinaliste të Final 4 në Ligën Unike të meshkujve

Pas përfundimit të garave të rregullave janë përcaktuar katër skuadrat gjysmëfinaliste në Ligën Unike të Meshkujve.
Nga Grupi A më herët janë kualifikuar Besëlidhja dhe Vëllaznimi, kurse situata ishte shumë më interesante në Grupin B, ku katër skuadrat kishin nga tri fitore e tri humbje.
Sipas Rregulloreve të Garave, në gjysmëfinale u kualifikuan Peja dhe Golden Eagle Ylli, derisa Vllaznia dhe Apolonia nuk arritën kualifikimin tutje.
Në Final 4 do të ndeshen Besëlidhja – Golden Eagle Ylli dhe Peja – Vëllaznimi.
Final 4 i Ligës Unike të Meshkujve në mesjavën e ardhshme do të zhvillohet në Shqipëri.
Orari
25 mars
Besëlidhja – Golden Eagle Ylli
Peja – Vëllaznimi
26 mars
Ndeshja për vendin e tretë
Ndeshja Finale
