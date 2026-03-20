Kastrati uron qytetarët për Fitër Bajram

Kryetari i Malishevë, Ekrem Kastrati, ka uruar besimtarët myslimanë me rastin e përfundimit të muajit të shenjtë të Ramazanit dhe festës së Fitër Bajrami.
Në urimin e tij, Kastrati shprehu dëshirën që agjërimi, lutjet dhe veprat e mira të besimtarëve të jenë pranuar, duke uruar që kjo festë të sjellë paqe, shëndet dhe begati në familjet e të gjithëve.
“Nga zemra ju uroj përfundimin e muajit të shenjtë të Ramazanit, me shpresën që agjërimi, lutjet dhe veprat tona të mira të jenë pranuar. Urime festa e Fitër Bajramit! Zoti na faltë, na mëshiroftë dhe na dhëntë paqe, shëndet e begati në familjet tona”, thuhet në urimin e kryetarit Kastrati./PrizrenPress.com/
