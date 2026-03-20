Tradita e Bajramit në Prizren, flet Valon Ibrahimi

Kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren , Valon Ibrahimi ka bërë të ditur se festa e Fitër Bajramit po mbizotëron me atmosferë shumë të bukur.
Për emisionin “Ora Shtatë”, Ibrahimi tha se shumë qytetarë iu drejtuan xhamive të qytetit, derisa uroi të gjithë besimtarët myslimanë për Bajram, transmeton Klankosova.tv.
Se a po ruhen traditat e festës së Bajramit në Prizren, Ibrahimi tha se po mundohet shumë që zakonet të mbijetojnë.
I njëjti foli edhe për aktivitetet që Bashkësia Islame pritet t’i ketë gjatë ditës së sotme.
